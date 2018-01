Lait infantile : de nouveaux retraits

Bruno Le Maire sort tout juste d'une réunion avec le patron de Lactalis. Il vient de lui signifier une mesure drastique : "Lactalis reprendra tous les produits de lait infantile fabriqué sur le site de Craon (Mayenne), quelle que soit leur date de fabrication".

Une procédure trop complexe

Jusqu'alors, seuls les produits fabriqués après février avaient été rappelés, soit 12 millions de boites. Mais le système a connu quelques couacs. Des produits qui auraient dû être rappelés se sont retrouvés en rayon dans les pharmacies, les grandes surfaces, ou même à l'hôpital. En cause selon cette pharmacienne en hôpital, une procédure trop complexe. "Les deux premiers retraits de lots on n'a pas été concernés, mais le troisième, oui". Et c'est là je pense qu'il y a pu y avoir des confusions puisque la décision de Lactalis, ça a été de le faire de façon séquentielle et pas d'un coup". Les acteurs de la grande distribution eux se sont engagés à généraliser un système de contrôle des produits en caisse.

