Lactalis refuse de publier ses comptes

À l'Assemblée nationale, en septembre dernier, les dirigeants de Lactalis sont interrogés par des députés sur l'absence d'information sur leurs comptes. Lactalis assume ne pas publier ses comptes : "Je ne crois pas que la publication des comptes permet au producteur d'avoir un meilleur revenu à la fin du mois", explique Michel Nalet, directeur de la communication de Lactalis. Mais depuis la loi Sapin 2 de 2016, le ministère de l'Agriculture a le pouvoir de les réclamer via les tribunaux de commerce.

Des comptes inconnus du ministre de l'Agriculture

En mars dernier, les autorités ont saisi les juges du tribunal de commerce de Laval (Mayenne) mais sans réponse. En étudiant la composition du tribunal de commerce de Laval, on comprend que le vice-président du tribunal est Michel Peslier, juge bénévole. Son autre métier : cadre dirigeant chez Lactalis. Quelques semaines plus tard, le vice-président du tribunal nous répond : "J'exerce mes fonctions en toute indépendance et partialité". Le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert ne sait pas combien Lactalis fait de bénéfices chaque année : "Respecter la loi, c'est ce qu'on demande à tous nos concitoyens". Une loi ignorée par le géant du lait, qui n'a toujours pas publié ses comptes.

