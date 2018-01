Lactalis : l'opacité d'une entreprise familiale

Concernant l'affaire Lactalis, on ne sait pas tout. "Les publications des résultats de l'entreprise : j'ai été obligé de faire voter une loi pour obliger en augmentant les sanctions financières pour qu'on puisse avoir les résultats. On ne les a toujours pas. Ils préfèrent payer des amendes plutôt que de jouer la transparence", déplorait avec agacement Stéphane Le Foll. On a découvert ces chiffres une seule et unique fois, quand Lactalis a racheté un groupe laitier italien en 2011. On ne connaît pas la marge de l'entreprise. Lactalis est dirigé par un homme qui s'expose très peu. Il s'appelle Emmanuel Besnier.

Le numéro 1 mondial du lait

Il s'agit une affaire de famille. Il y a trois actionnaires, deux frères et une soeur. C'est leur grand-père qui a fondé l'entreprise en 1933. Le groupe n'est pas coté en bourse. C'est le numéro 1 mondial du lait avec 75 000 salariés répartis sur 246 sites dans 47 pays. Lactalis n'apparaît jamais sur les produits, mais possède des dizaines de marques pour un chiffre d'affaires qui s'élève à 17 milliards d'euros par an. Lactalis n'aime pas négocier. Le bras de fer avec les agriculteurs est souvent musclé. Sur l'affaire du lait contaminé, les discussions avec Bercy sont tout aussi compliquées.