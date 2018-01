Bruno Le Maire : "Lactalis reprendra tous les produits de lait infantile fabriqués sur le site de Craon"

Emmanuel Besnier, le très discret patron de Lactalis a bien été reçu à Bercy ce vendredi 12 janvier, mais aucune image n'a filtré. C'est le ministre, seul, qui annonce lui-même les mesures concernant l'usine qui a mis en boite du lait contaminé : "Lactalis reprendra tous les produits de lait infantile fabriqué sur le site de Craon (Mayenne), quelle que soit leur date de fabrication", a déclaré Bruno Le Maire.

L'intégralité de la production contaminée ?

Pour les parents d'enfants contaminés, cette annonce pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. "A-t-on des raisons de penser que du coup l'intégralité de la production potentiellement peut être contaminée ? C'est une question que je pose, parce qu'on aimerait savoir pourquoi on prend cette mesure de précaution aujourd'hui", s'inquiète Quentin Guillemain, président de l'association des victimes du lait contaminé. La décision concerne le lait infantile produit dans l'usine de Craon. Depuis plus d'un mois, elle n'en fabrique plus, et le site fonctionne au ralenti. Les 327 salariés attendent d'en savoir plus.

