Lait infantile contaminé : Bercy rappelle et retire 620 références des rayons. Découvrez lesquelles avec notre moteur de recherche

Le gouvernement annonce le retrait et le rappel d'un total de 620 lots de produits infantiles fabriqués en 2017 sur le site de Craon (Mayenne) par le groupe Lactalis, dimanche 10 décembre, après l'apparition de cinq nouveaux cas de salmonellose chez des nourrissons cette semaine. "L'un d'eux avait consommé du PICOT® riz 1er âge", précise le communiqué, qui ajoute toutefois que "ces enfants vont bien". Début décembre, 12 références de laits infantiles avaient déjà été retirées du marché, après la contamination de 20 enfants.

"Par souci de sécurité sanitaire", Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, "a décidé la suspension de la commercialisation et des exportations de plusieurs références de produits de nutrition infantile (...) et en ordonne le rappel, en raison d’un risque de contamination par des salmonelles", explique le communiqué. Contacté par franceinfo, le groupe Lactalis n'a pas souhaité commenter l'information dans l'immédiat, mais il devrait communiquer "dans la matinée".

Ne pas utiliser les références concernées

Les autorités sanitaires recommandent aux parents de vérifier la marque des boîtes de lait (voir la liste dans notre tableau à la fin de l'article). Il est conseillé, "dans la mesure du possible" de ne pas utiliser des références concernées par la mesure de retrait, que les boîtes soient neuves ou déjà entamées. "Tous les produits concernés sont substituables par d'autres, explique la Direction générale de la santé (DGS), contactée par franceinfo. Nous sommes conscients qu'un dimanche, il n'est pas toujours évident de trouver une boîte de lait dans une pharmacie de garde. Si cela est vraiment impossible, il est alors conseillé de faire bouillir le lait pendant deux minutes."

La salmonelle concernée est de type salmonella agona. "Ce sont les symptômes d'une toxi-infection alimentaire avec parfois des diarrhées sanglantes, ajoute la DGS. Le risque chez le nourrisson, c'est que la diarrhée entraîne des pertes liquidiennes et une déshydratation." Si votre enfant développe de tels symptômes, il est conseillé de prendre rendez-vous avec votre pédiatre. "Il n'y a pas de gravité particulière associée à cette 'salmonelle agona', qui répond très bien aux traitements et n'est pas reconnue comme particulièrement virulente", ajoute toutefois la DGS. Sur les 20 nourrissons contaminés début décembre, huit ont été hospitalisés pour déshydratation. Ils vont bien aujourd'hui.

>> La Direction générale de la Santé ouvre le numéro 0800 636 636 pour répondre aux questions des parents. Lactalis maintient ouvert son numéro vert 0800 120 120.

200 000 boîtes ciblées début décembre

Le 2 décembre, LNS avait déjà ciblé 12 références de laits infantiles, produits sur leur site de Craon, en raison de "la survenue de 20 cas de salmonellose chez des enfants âgés de moins de six mois ayant consommé ses produits", rappelle le communiqué. Quelque 200 000 boîtes de lait infantile étaient alors concernées en France. L'entreprise avait détecté la présence de salmonelles en août 2017, sur un manche à balai, et en septembre, sur du carrelage, mais pas dans l'appareil de production.

Le ministère de l'Economie et des Finances pointe que les mesures prises par Lactalis ne sont "pas de nature à maîtriser le risque de contamination" et demande aux parents "de ne pas utiliser" une longue série de nouveaux produits, vendus sous les marques Milumel et Picot, mais aussi Carrefour. Découvrez l'ensemble des lots de produits infantiles concernés, à ce jour, par ces mesures de retrait et de rappel.