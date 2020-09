Jaulnay : la renaissance d\'un petit village grâce à sa boulangerie

La petite commune de Jaulnay (Indre-et-Loire) a gagné son pari. La boulangerie est toujours là. C'est en réalité un dépôt de pain , qui fonctionne avec des bénévoles qui se relaient, 6 jours sur 7. Ils étaient 20 au départ, mais certains d'entre eux, âgés, n'ont pas continué. Ils sont 10 à présent. La boulangerie gagne de l'argent, ce qui permet de financer des animations. Certains clients viennent même des communes environnantes.

"Quand on se bouge, ça marche"

Il y a deux ans, le sort de la boulangerie était incertain. Allait-elle tenir et attirer d'autres commerces ? A l'époque, même le bar-restaurant avait fermé ses portes. Il a rouvert grâce à Antoine et sa compagne. Mais la plus grande fierté de Maurice Talland, maire de Jaulnay, c'est l'installation d'une fleuriste il y a quelques mois, une première dans ce bourg de 270 habitants. "Quand on se bouge, ça marche. C'est une forme de dynamisme qui s'installe. Nous on essaie de le faire au niveau de notre village, et ça fonctionne", déclare le maire de la commune.