Jambon : quand les industriels dévoilent leur recette

C'est une première pour la plus grosse usine de jambon en France. Elle ouvre ses portes gratuitement à une dizaine de consommateurs tirés au sort. Passage obligé par l'équipement pour ce groupe de visiteurs, assurant une sécurité et une hygiène irréprochable. La balade peut enfin commencer. Dans cette usine, 70 tonnes de jambon sont fabriquées chaque jour à partir des cuisses du cochon. Une opération séduction en présence, aussi, de journalistes. Une journée pour rassurer sur la traçabilité, les processus de fabrication et les recettes de cuisson.

Des ventes en baisse

Les visiteurs sont invités à endosser le tablier des salariés sur différents postes. Objectif : choisir les noix de jambon et les disposer afin de fabriquer ce qui est appelé le pain de jambon. Les consommateurs sont séduits et semblent rassurés. Pour l'entreprise, ouvrir ses portes, c'est aussi communiquer sur une nouvelle gamme de produits sans nitrite ajouté. Pointé du doigt pour son risque cancérigène, cet additif qui donne au jambon sa couleur rose est un conservateur. Les ventes de jambon diminuent de près de 3% par an.

