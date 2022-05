Italie : le prix du café a enregistré une forte hausse en 2021

En Italie, l'expresso coûte désormais, dans certaines régions, un peu plus cher qu'en France. Vendu généralement un euro, il a vu son prix grimper en raison de problèmes d’approvisionnement et de l’inflation.

Francesco Sanapo, propriétaire du café Ditta Artigianale à Florence (Italie), a reçu une amende de 1 000 euros inattendue. "Quand un client a découvert que notre décaféiné coûtait deux euros, il s'est déchaîné, il s'est plaint du prix, il s'est lamenté et par la suite nous a accusés de l'arnaquer, (…) puis il a appelé la police", raconte-t-il. La police a reproché au commerçant de ne pas avoir affiché clairement son prix.

Près de 40 % d'augmentation en 2021

En plus de la ressource, les cafetiers doivent également payer le personnel, l'électricité et l'emplacement. 1,20 euro le café, ce n'est de leur avis pas suffisant. "La qualité, ça se paye", argue Francesco Sanapo. Les grains de café coûtent par ailleurs de plus en plus cher. La crise sanitaire et les mauvaises récoltes ont en effet fait bondir les prix. Pour les Italiens, qui consomment 30 millions de tasses de café par jour, c'est un problème national. "En 2021, le prix de l'expresso a augmenté de près de 40 % en Italie", indique la journaliste Camille Rigeade.