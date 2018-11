Initiative : la seconde vie des fruits

Des fruits, dans un lait de soja ou d'avoine, relevés d'une pincée d'épices : la recette est simple et les smoothies sont très appréciés par des étudiants strasbourgeois (Bas-Rhin). Des fruits qui retrouvent ainsi leur noblesse perdue, car trop mîrs ou abîmés. Souvent délaissés sur les étals, ils ont été récupérés in extremis avant d'atterrir à la poubelle.

Les fruits un peu flétris ont plus de saveur

"Le consommateur n'achète plus à partir du moment où c'est un peu flétri ou abîmé, alors que c'est là où il a le plus de saveurs", explique Emmanuel Tran, fondateur de la startup Mummyz, qui lutte contre le gaspillage. "C'est ça qu'on essaie d'apporter aux étudiants pour qu’eux, par la suite, deviennent des consommateurs responsables", ajoute-t-il. Manger des produits de saison, surveiller les dates de péremption, laisser leur chance aux fruits et légumes non calibrés : des solutions simples pour éviter le gaspillage.

