Initiative : à Toulouse, des potagers à louer pour les particuliers

Reportage à Toulouse, où une entreprise propose de louer à l’année un potager chez un maraîcher. Comment ça fonctionne ?

Pour cultiver des légumes sans y passer trop de temps, des familles toulousaines ont trouvé la solution. Chez les Brouhouet, le mercredi est synonyme de jardinage. La récolte et le désherbage ne prend pas plus d’une heure par semaine. Le reste est l’affaire de Cyril Meyer, maraîcher. Il bêche, arrose et renouvelle les cultures pour tout le monde. "Là, je vais semer sur 34 parcelles. On peut dire 70 personnes", explique-t-il.

39 euros par mois

Ces 34 parcelles, toutes en bio, sont louées 39 euros par mois à des particuliers. "On se rendait compte qu’il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour jardiner, mais qui ne peuvent pas parce qu’ils n’ont pas de temps, ou pas de connaissance", explique Florian Champoux, le président de "Carrés maraîchers Terreauciel". Thomas Poiraud, locataire d’un potager, a récolté l’an dernier 50 kg de tomates, et autant de courgettes.

La folie du jardinage gagne aussi le monde de l’entreprise. Une PME installée à Cuers, dans le Var, a ainsi été une des premières en France à recruter un maraicher toute l’année. La récolte est vendue une fois par semaine, 50 % moins cher que le prix du marché. Certaines villes, comme Nantes, font aussi pousser des légumes pour leurs habitants qui disposent d’un petit budget.