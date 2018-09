Inflation : le prix des produits de base par rapport à l'année dernière

Nos journalistes de France 2 ont comparé les prix d'une année à l'autre. Dans le panier se trouvent 22 produits de base (hygiène, frais, boissons, épicerie). Ils ont passé leur prix au scanner sur un an. Ce qui augmente le plus, ce sont les produits laitiers. Le beurre a explosé de 28 centimes en moyenne pour une plaquette, 6 centimes pour la crème, le yaourt reste stable. Bonne nouvelle, certains produits sont en baisse, notamment au rayon hygiène et entretien. Le bidon de lessive coûte 30 centimes de moins qu'il y a un an, 7 centimes de moins pour la bouteille de shampoing et 3 centimes pour le dentifrice.

0,33 € de plus sur un panier

Au rayon épicerie, l'huile, la farine et les conserves augmentent. Les pâtes, le café ou le pain de mie coûtent moins cher. Au total, les courses de 52,43 € ont finalement augmenté de 0,6% soit 33 centimes de plus seulement. Pourtant, à la sortie des magasins, les clients ont l'impression que les prix ont bien plus augmenté. Le budget est tiré vers le haut par les fruits et légumes. Ces augmentations nourrissent le sentiment de perte de pouvoir d'achat des consommateurs.

