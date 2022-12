Inflation : face à la flambée des prix de l’énergie, les boulangers envisagent d’augmenter le prix de la baguette

Face à la hausse de la facture énergétique, les boulangers sont inquiets pour leur avenir et envisagent d’augmenter leur prix. Les Français sont-ils prêts à payer la baguette plus chère ?

La baguette fait craquer les Français. "Quand il y a un repas où il n’y a pas de pain ou une baguette, j’ai l’impression qu’il manque un truc à mon repas", déclare un homme. L’indispensable du quotidien coûtera bientôt plus cher. Pour un boulanger de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), c’est inévitable. "On va augmenter de plus de 30% voilà, ça c’est sûr et certain. C’est le minimum rien que pour retomber sur nos pieds", explique Franck Giquel, boulanger.



Une hausse de 1400 euros

Après l’augmentation de la farine, Franck a eu la mauvaise surprise de recevoir sa facture d’énergie avec une hausse de près de 1 400 euros. Sa facture sera encore multipliée par six avec son nouveau contrat. Mais les clients ne sont pas tous prêts à payer la baguette plus chère "parce que tout augmente". Rentrer dans ses frais tout en préservant ses clients, l’équation est devenue impossible.