Hérault : le distributeur de pain face à l'ambulant

Cela fait 7 ans que Karine Bartélémy livre quotidiennement et à domicile, pains et viennoiseries dans plus de 13 villages et hameaux autour du pic Saint-Loup. Mais un matin, elle est intriguée par une lumière sur un parking. Une trahison selon la boulangère ambulante alors qu'"on entend partout qu'il faut sauver les commerces de proximité". Karine a environ 200 clients dont près de 50, rien que sur ce village. "On est livrés sur place, que demande le peuple", déclare Marie-Thérèse Nouvelle, une cliente conquise.

En trois jours, Karine a perdu 3 clients

Du côté de la mairie, on est bien embarrassé. "On est vraiment les derniers, les autres communes l'avaient depuis un petit moment. C'est juste du dépannage, c'est une clientèle qui n'est pas la même que l'ambulant", affirme le maire de Vacquières, Jean-Baptiste Penchau. Ce dernier répondrait à une demande de certains villageois. Sur le site web de la mairie, on apprend que l'installation de l'automate et l'électricité sont payées par le village. En 15 jours, Karine a perdu 3 clients.