Hausse des prix : les huîtres vont coûter plus cher en raison de l'augmentation des coûts de production

France 2

En raison du prix de revient qui s'envole, les huîtres coûtent de plus en plus cher. Chez un producteur d'huîtres de l'île de Ré (Charente-Maritime), en un an, le prix des poches en plastique a bondi de 30%, et ses tables ostréicoles sont passées de 30 à 55 euros. Et ce n'est pas tout. "On a un boulot où on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre, donc les salaires augmentent", confie le producteur.

Les négociations avec la grande distribution sont en cours

Prix du carburant, du transport et même des emballages pour les huîtres... En moyenne, les coûts de production ont augmenté de 20% cette année. En octobre, l'ostréiculteur a revalorisé de 50 centimes le prix de la douzaine. Une nécessité pour payer ses factures. À l'approche des fêtes, les négociations avec la grande distribution sont en cours, mais les professionnels parlent déjà d'une augmentation de 15% en moyenne. Pour faire des économies, la filière envisage d'investir dans des bateaux électriques, de mécaniser certaines tâches ou encore d'employer de la main-d'œuvre étrangère.