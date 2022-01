Grande distribution : Leclerc s'attire les foudres des boulangers avec sa baguette à 29 centimes

La baguette reste le pain préféré des Français. Un véritable produit d’appel, sous les projecteurs depuis mercredi 12 janvier. Car Michel-Édouard Leclerc a bloqué le prix de sa baguette à 29 euros, pendant au moins quatre mois. Dans un magasin près de Lyon (Rhône) il s’en vend 1 000 par jour, soit 30 % des ventes du rayon boulangerie. “Nous faisons encore un peu de marge (…) Ça reste un produit d’appel, on se doit d’être performant sur le prix de vente”, assure Vincent Denis, directeur de l’hypermarché.



Moins bonne qualité

Alors même que le coût des céréales et les coûts de production augmentent, comment un tel prix est-il possible ? D’après l’Insee, le prix moyen de la baguette s'élève à 0,90 euros. Il faut compter 15 % de farine, entre 30 et 40 % de salaires, 10 à 15 % de charges fixes et 30 à 45 % de marge. Selon des observateurs, la grande distribution arrive à tirer les prix vers le bas en utilisant une farine de moins bonne qualité que celle achetée par les artisans.