Glaces : les produits bio plébiscités par les Français

La glace est l'un des desserts préférés des Français. D'après une étude évoquée en plateau, 8 sur 10 avouent en consommer. "Cela représente par foyer un budget de 46 € par an en moyenne", précise la journaliste Marie Radovic pour le 13 Heures. Ces produits sont achetés aux deux tiers en supermarché.

+23% de glaces bio en un an

En 2018, 166 711 tonnes de glaces ont été vendues sur tout le territoire, soit plus de 6 kg par personne. "La glace c'est un produit qui est sensible à la météo, donc plus il fait chaud, plus on en mange. 80% des ventes sont d'ailleurs réalisées entre les mois d'avril et septembre", poursuit la journaliste. À noter qu'en 2016, un été moins clément avait fait chuter les ventes de glaces. De plus en plus sensibles aux questions environnementales et sanitaires, les Français plébiscitent désormais les produits naturels. Le bio observe une progression de 23% en un an. "Les Français sont gourmands, mais exigeants".

