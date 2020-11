Gastronomie : les mets surprenants de Bangkok

La capitale thaïlandaise est l'une des plus grandes cantines à ciel ouvert de la planète. De jour comme de nuit, des dizaines de milliers de petites échoppes proposent de la nourriture. Pour deux ou trois euros, les clients ont accès à un déjeuner complet. "Quand je me promène dans Bangkok, la première chose que je sens et qui me rend vraiment heureuse, c'est l'odeur du piment", explique une critique gastronomique thaïlandaise.

Un établissement thaïlandais primé par le Guide Michelin

Manger dans la rue est pour les Thaïlandais un mode de vie à part entière. Rares sont ceux qui prennent le temps de cuisiner chez eux dans cette ville tentaculaire. À Bangkok, la street food est vénérée par toutes les classes sociales. L'une des expériences culinaires les plus prisées de la capitale est proposée chez Jay Fai. Cette grand-mère de 74 ans est une star mondiale de la street food. Depuis 2017, elle a une étoile Michelin. Une première pour un établissement de ce type en Thaïlande.

