Feuilleton : les "Venise" du monde (3/5)

On l'appelle "la Venise de l’Asie". Bangkok, capitale de la Thaïlande, est en mouvement permanent. Pourtant au pied des buildings, des milliers de canaux parcourent la cité bâtie par les rois sur l'eau de la rivière Chao Phraya. De fait, la meilleure façon de se déplacer et découvrir la ville, pour les touristes comme pour les habitants, reste le bateau.

Le bateau, "plus relaxant"

"Si on n'avait pas les bateaux, ce serait impossible de se déplacer dans cette ville. Ça me prend environ 30 minutes de moins que si j'étais en voiture, pour le même trajet", explique un habitant de la ville. Toutes les deux minutes, des navettes fluviales partent ou arrivent, le système est bien rodé et tout le monde les utilise. "C'est bien plus relaxant de prendre le bateau, cette rivière", assure l'usager qui évoque les belles maisons et les temples qui jalonnent les rives.