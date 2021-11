Gastronomie : la soupe à l’oignon, une tradition séculaire en Bretagne

Les caprices du temps invitent parfois à rester chez soi. Alors, dans la cuisine d’Annick, une habitante de Roscoff, dans le Finistère, pour se réchauffer, il n’y a pas que le feu de cheminée, mais aussi une tradition : la soupe à l’oignon. Une recette qui se transmet dans la famille de mère en fille. Ce plat populaire, peu cher, est cuisiné depuis l’antiquité dans la région. Ses ingrédients sont souvent à portée de main, pour une préparation des plus simples.

Un plat familial

Pour commencer, il faut du beurre, "une bonne noisette" selon la fille d’Annick. Puis on y ajoute quatre oignons émincés, de la farine, et un litre de bouillon de poule. Pour la gourmandise, on peut compléter avec quelques dés de comté. Aux croutons de pain, Annick et sa fille préfèrent une pâte feuilletée pour recouvrir la soupe. Si elles maîtrisent si bien cette recette, c’est parce qu’elles habitent dans la région où l’oignon est roi. Un jour, les filles d’Annick transmettront à leur tour les secrets de la recette à leurs enfants pour faire perdurer ce plat familial.