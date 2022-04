Gastronomie : Chaource, le fromage printanier

C’est un village tranquille, protégé par son imposante église gothique, et qui abrite un trésor gastronomique, le Chaource. La fabrication de ce fromage, appellation d’origine contrôlée depuis 1970, commence dans les prés alentours. Les vaches sont nourries au minimum cinq mois par an à l’herbe fraîche, c’est le cahier des charges. Et c’est ce qui va donner le lait labellisé Chaource. Une source de fierté pour l’éleveur.

U n léger arôme de champignon et de noisette

Le lait est ensuite acheminé jusqu’à une fromagerie artisanale. Elle aussi doit respecter les normes de l’appellation. Tout est réglementé, le calibre des fromages, le temps d’égouttage, le salage, le séchage, la température différente pour chaque phase. Un processus complexe qui va durer 14 jours. 1 200 Chaource, connus pour leur léger arôme de champignon et de noisette, sortent ainsi chaque jour de la fromagerie. Et les restaurants alentours ne sont pas les derniers à en profiter.