Gastronomie : le plus grand buffet de fromages du monde se trouve à Narbonne

V. Gaglione, C. Chabaud, JM. Talenton, Images drone : Nicolas Eychenne

V. Gaglione, C. Chabaud, JM. Talenton, Images drone : Nicolas Eychenne France 2 France Télévisions

Chaque matin, avant le reconfinement, c'était le même défilé de formes et de couleurs au sein du restaurant Les Grands Buffets, à Narbonne (Aude). Pendant près de 3 heures, un ballet de crémiers dressait le plus grand plateau de fromages du monde. 500 kilos étaient disposés, découpés avec soin, chaque jour dans l'établissement. De toutes les régions de France ou de l'étranger, 124 variétés sont référencées : du fromage de vache, de chèvre ou de brebis plus ou moins affinés. Pâte sèche ou coulante, vieillie : toutes ont leur place sur le buffet géant.



"C'est la France, le pays des fromages "

À 42 euros de l'entrée au dessert, le fromage est forcément incontournable. Grâce à sa variété, le buffet vient d'être inscrit au livre des records : quatre années de travail pour rafler le titre. "Il était inimaginable de laisser peut-être un restaurant de Shanghai, Dubaï ou Las Vegas revendiquer ce titre, estime Louis Privat, le directeur des Grands buffets de Narbonne. C'est la France, le pays des fromages". En 2019, 35 tonnes de fromages ont été dégustées avec des confitures, du miel, du vin ou du champagne, au sein de l'établissement.

Le JT

Les autres sujets du JT