Gaspillage alimentaire : un supermarché épinglé

Dans les poubelles du supermarché Leclerc de Mimizan dans les Landes, 50 kg de nourritures aspergés de javelle ont été retrouvés, lundi 4 février. Des légumes, des viennoiseries et de la viande rendus impropres à la consommation. Cette pratique choque les clients. "On ne peut pas se permettre à l'heure actuelle de jeter des aliments quand on voit dans quelle misère sont les gens. C'est intolérable", comment un consommateur. Depuis 2016 et le vote d'une loi anti-gaspillage, les supermarchés de plus de 400m2 ont l'obligation de donner leurs invendus à des associations.

Une opération coup de poing

Arash Derambarsh, avocat, était à l'origine de la loi. Il a mené l'opération coup de poing du 4 février pour dénoncer une pratique qu'il ne juge pas isolée. "Nous avons plus de trente supermarchés Leclerc qui ne respectent pas le jeu et des centaines de supermarchés partout en France. Si, à la fin de ce mois, les supermarchés de plus de 400m2 ne respectent pas la règle du jeu, nous enverrons des centaines de plaintes avec huissier de justice", prévient-il.