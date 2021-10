Fruits et légumes : bientôt la fin des emballages plastifiés

À partir du 1er janvier prochain, les fruits et légumes ne seront plus disponibles avec des emballages en plastique hormis quelques exceptions.

Dès le premier jour de l’année 2022, certains fruits et légumes ne pourront plus être vendus sous plastique, en sachet ou en carton. Une nouvelle qui a été bien accueillie par les consommateurs. Actuellement en France, 37 % des fruits et légumes vendus dans nos étales sont emballés et la moitié d’entre le sont avec des emballages plastifiés. Cette nouvelle mesure concerne une trentaine d’aliments.

Vers de la vente en vrac ?

La vente de produits en vrac constitue une réelle solution alternative. En revanche, tous les produits ne pourront pas être vendus en vrac dans l’immédiat, car les framboises et les cerises sont considérées comme trop fragiles. Les légumes pré-découpés comme la salade échapperont aussi à cette mesure. L’objectif à long terme serait que tous les fruits et légumes soient vendus sans emballage avant 2026.