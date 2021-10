Quels sont les fruits et les légumes qui ne pourront plus être vendus sous plastique dès 2022 ?

Vous avez l'habitude d'acheter des barquettes de pommes recouvertes de cellophane ? Ce type de conditionnement va disparaître. A partir du 1er janvier 2022, les emballages plastiques pour les pommes, les poires, les bananes, les concombres ou encore les tomates rondes seront interdits, comme le révèle Le Journal du Dimanche (article payant), dimanche 10 octobre. La liste doit être officialisée mardi, dans un décret d'application de la loi antigaspillage votée en janvier 2020.

L'hebdomadaire publie la liste précise des aliments concernés par cette mesure. Pour les fruits, il s'agit des pommes, poires, bananes, oranges, clémentines, kiwis, mandarines, citrons, pamplemousses, prunes, melons, ananas, mangues, fruits de la passion et kakis. Les légumes qui ne pourront plus être vendus dans du plastique (sauf lots de 1,5 kg ou plus) sont les poireaux, courgettes, aubergines, poivrons, concombres, pommes de terre et carottes "normales", tomates rondes, oignons et navets "normaux", choux, choux-fleurs, courges, panais, radis, topinambours et légumes racines.

Pour laisser aux industriels le temps de trouver des alternatives satisfaisantes, les "fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac" bénéficieront d'un sursis. Les tomates cerises, les pêches, les abricots ou encore les haricots verts pourront être vendus sous plastique jusqu'en juin 2023. Pour les pommes de terre et carottes primeur, ainsi que les épinards ou encore les cerises, le délai est allongé jusqu'à la fin 2024. L'exemption la plus tardive, fixée à juin 2026, concerne la plupart des fruits rouges et les "fruits mûrs à point".