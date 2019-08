Forte hausse de l'obésité chez les adolescents

La taille des adolescents continue de s'arrondir. Une étude menée entre 2016 et 2017 par des médecins et infirmiers scolaires montre que 18 % d'entre eux sont en surcharge pondérale. 5 % sont obèses, soit 50 % de plus qu'en 2011. Les facteurs principaux constatés sont les mauvaises habitudes alimentaires et la sédentarité. Téléphones portables, télévisions, tablettes… les jeunes sont de plus en plus statiques devant leurs écrans.

La classe sociale joue un rôle

La moitié déclare passer en moyenne 3,5 heures dessus dans la semaine, 6 heures le week-end. "Très souvent, ils ne font plus de vrais repas, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un plat et puis c'est tout. Ils auront faim dans l'après-midi, ils iront acheter une barre sucrée, manger du chocolat (...) S'ils ont un repas suffisamment complet, ils pourront arriver à ne pas grignoter entre les repas", explique Patrick Serog, nutritionniste. Mais manger équilibré est une exigence plus facile à respecter pour les familles aisées que pour les autres : seulement 2,7 % d'obésité chez les enfants de cadres contre 7,5 % chez les enfants d'ouvriers. Les jeunes filles sont aussi les plus touchées.

