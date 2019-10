Finlande : quand les supermarchés bradent les produits pour éviter le gaspillage alimentaire

Comment combattre le gaspillage alimentaire ? C'est un défi en France, où chaque personne gaspille en moyenne 150 kg de nourriture par an. En Finlande, 900 grandes surfaces se sont mises à casser les prix des produits qui approchent de leur date de péremption, et ça se passe en fin de journée. La baisse peut ainsi atteindre 60%. "Il faut être rapide et précis", explique une employée de magasin, qui passe en revue tous les rayons et tous les produits.

"C'est mieux de donner plutôt que de gaspiller"

"On vérifie la date de péremption. Ici par exemple c'est demain, alors on va mettre une réduction", détaille-t-elle une étiqueteuse à la main. Une baisse de 30% dans l'après-midi qui se transformera automatiquement en 60% après 21 heures. "C'est mieux de quasiment donner les produits aux clients, plutôt que de gaspiller", assure la vendeuse. Passée cette heure, le supermarché voit un nouveau pic de fréquentation. Les invendus qui demeurent finissent chez un restaurateur qui fait des menus complets à prix très bas. Il utilise même des produits périmés reçus gratuitement des supermarchés du secteur.

Le JT

Les autres sujets du JT