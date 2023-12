Fêtes de fin d'année : les compléments alimentaires "anti-gueule de bois", cocktail miracle ou offre risquée ?

Boire de l'alcool et faire la fête sans se soucier de la gueule de bois du lendemain. C'est la promesse faite par plusieurs marques de compléments alimentaires arrivés sur le marché français depuis près de deux ans. "Hang-over" (gueule de bois, en français), "Myrkl" (prononcé miracle, en anglais), "Hydratis" ou encore "Alcool" : des noms accrocheurs, des packagings colorés et des promesses alléchantes, c'est la recette de ces produits "anti-gueule de bois", vendus dans certaines pharmacies et parapharmacies.

Une promesse vraiment tenue ?

Que valent vraiment ces compléments alimentaires ? Nous avons posé la question à Sylvie Ducki, chimiste médicale et professeure à l’école d’ingénieurs SIGMA de Clermont-Ferrand. "Scientifiquement, ça tient la route", constate-t-elle après avoir analysé la composition d'un de ces produits. "En face de chaque symptôme [de la gueule de bois, NDLR], ils apportent un ingrédient qui peut effectivement agir dessus."

Une efficacité mise en avant par les laboratoires commercialisant ce type de produits. "Un taux de satisfaction client de 75%", assure une marque. "Taux de satisfaction de 96% et réduction moyenne de 62% des symptômes", avance une autre, s'appuyant sur une étude réalisée sur une cinquantaine de personnes.

"Il n'y a pas de pilule miracle pour l'alcool." Myriam Savy, association Addictions France à franceinfo

"Ce qui nous interroge, c'est bien cette question de l'efficacité", indique Myriam Savy, directrice de la communication et du plaidoyer de l’association Addictions France. "On sait que le mécanisme d'imprégnation de l'alcool est complexe et qu'il varie d'un individu à un autre. Donc on ne voit pas comment une 'pilule miracle' permettrait de garantir que la personne ne se sentira pas mal quand elle a trop bu la veille." L'association pointe notamment du doigt la vente de ces produits en pharmacies. "Ça peut donner l'impression que c'est un produit sûr. Or, on sait très bien que ce n'est pas le cas", ajoute-t-elle, évoquant des études réalisées par les laboratoires et "peu fondées scientifiquement".

L'alcool sans ses conséquences : attention danger

Au-delà de l'efficacité, Sylvie Ducki soulève de son côté la question de la pertinence de ces produits. "La détoxification [promise par ces compléments alimentaires, NDLR] se fait au niveau du foie. L'alcool n'est pas neutralisé dès qu'il est ingéré, il a le temps de se diffuser dans le corps", explique la chercheuse en chimie médicale, soulignant une "contradiction". "Si vous prenez le comprimé après la soirée", cela n'empêche pas l'alcool d'agir sur votre organisme, avec ses effets néfastes. "Et si vous prenez le produit avant, pour ne pas avoir les effets de l'alcool, à quoi ça sert de boire ?"

"L'effet de l'alcool vient avec ses conséquences." Sylvie Ducki, chimiste médicale à franceinfo

"Ce qui est problématique pour nous, c'est surtout le message que [ces produits, NDLR] véhiculent", ajoute Myriam Savy. Ils "semblent vouloir dire que vous pouvez boire tout ce que vous voulez, à partir du moment où vous prenez ce remède, tout ira bien le. Or, ça peut inciter à consommer de l'alcool, peut-être beaucoup trop", souligne-t-elle, faisant écho aux préoccupations des addictologues avec lesquels travaille l'association. "Les risques peuvent être immédiats : risques de coma éthylique, d'accident, de violences sexuelles".

Depuis plusieurs années, l'association Addiction France cherche à faire interdire ces compléments alimentaires "anti-gueule de bois", ou en tout cas leur publicité. "Le danger, il est au niveau de la communication qui en est faite", conclut Myriam Savy, pointant du doit un "marketing assez agressif", sur les réseaux sociaux et dans certaines parapharmacies, "touchant un public qui n'est pas forcément conscient des risques".