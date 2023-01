La gueule de bois, c'est quoi au juste ?

Le samedi à 7h21, 9h21 et 11h21

Martin Ducret et Géraldine Zamansky

C'est ma santé Martin Ducret et Géraldine Zamansky Le samedi à 7h21, 9h21 et 11h21

La fête était folle, l’alcool a coulé à flots, et certains d’entre vous ont mal aux cheveux, c’est la fameuse gueule de bois du jour de l’an. Martin Ducret nous explique comment la soigner ou l'éviter.

(REGGIE CASAGRANDE / THE IMAGE BANK RF / GETTY IMAGES)

Martin Ducret, médecin et journaliste au Quotidien du Médecin, en ce premier jour de 2023, nous donne ses conseils pour éviter de souffrir d'un mal du jour de l'an : la gueule de bois ! Comment la traiter, comment l'éviter ?

franceinfo : Tout d’abord qu’est-ce que la gueule de bois ?

Martin Ducret : La gueule de bois désigne l’ensemble des symptômes désagréables au réveil, liés à un excès d’alcool lors d'une soirée bien arrosée. Cette expression populaire tire son origine de la sensation de bouche sèche comme du bois, qui est un des nombreux symptômes de la gueule de bois.

Les plus fréquents sont la fatigue, les maux de tête, des troubles digestifs, ou encore d’anxiété. Des symptômes qui sont variables d’une personne à l’autre, et qui seront d’autant plus intenses lorsque la consommation d'alcool est élevée.

Mais à quoi sont dues ces sensations désagréables ?

Alors plusieurs facteurs entrent en jeu. Le plus connu est la déshydratation causée par l’action de l’alcool qui augmente l’envie d’uriner. Cette perte d’eau explique la sensation de soif, la fatigue et les maux de tête. Il y a aussi le fait que l’alcool est dégradé par l’organisme en un produit toxique, l’acétaldéhyde, qui contribue à une inflammation des organes.

L’alcool peut également irriter directement le tube digestif et favoriser l’acidité gastrique, ce qui entraîne des nausées et des brûlures d’estomac. Enfin, l’alcool vient perturber la qualité du sommeil, il est alors moins réparateur, d’où la sensation de fatigue, d’irritabilité et de déprime.

Comment faire pour la traiter ?

Malheureusement, il n’y a pas de potion magique pour soigner la gueule de bois. Les symptômes vont généralement disparaître d’eux-mêmes en moins de 24h grâce à du repos et une bonne hydratation. En cas de maux de tête, il vaut mieux opter pour du paracétamol plutôt que de l’ibuprofène ou de l’aspirine qui risquent d'entraîner des brûlures d’estomac.

Niveau alimentation, je préconise à nos auditeurs de s’alimenter selon leur envie, en évitant un repas trop salé, trop sucré, trop gras ou trop copieux. En cas de diarrhée, il faut préférer le riz et éviter les aliments crus. Et la prise de citrate de bétaïne peut être une aide pour atténuer les troubles digestifs.

Peut-on éviter la gueule de bois ?

Oui, mais à condition de boire peu, ou pas du tout. La gueule de bois peut éventuellement être moins forte si l’on pense à bien s’hydrater et manger avant de se coucher. Finalement, la gueule de bois du jour de l’an peut être l’occasion de prendre de bonnes résolutions pour cette nouvelle année. L’occasion de faire le mois sans alcool, le "Dry January", qui débute aujourd’hui même !