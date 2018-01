Etats-Unis : un adepte quotidien des sushis infecté par un ver de 1,70m de long

Aux Etats-Unis, les autorités avaient signalé le risque élevé de la présence de larves de ténia sur les saumons du Pacifique et ceux d'Alaska.

Un homme s'est présenté en août au centre médical régional de Fresno en Californie, se plaignant de diarrhées saignantes et de douleurs abdominales. Pour appuyer sa demande vermifuge, l'homme a tendu un sac plastique au médecin : un ver de près de 1,70m s'y trouvait, enroulé dans du papier toilette ; un ténia.

Le médecin urgentiste, Kenny Banh, qui a traité ce patient raconte cette histoire dans un podcast médical "This won’t hurt a bit" (en anglais) et au Guardian (en anglais), samedi 20 janvier. Il raconte que son patient sentait "quelque chose" qui "bouger" mais il pensait à "des gaz". L'homme a d'abord cru perdre "un bout de son intestin" avant de s'apercevoir que la masse bougeait et qu'il s'agissait bien d'un parasite.

Interrogé par le médecin sur ses habitudes alimentaires, l'homme a indiqué manger des sushis à base de poisson cru quasiment quotidiennement, notamment des sashimis de saumon. Aux Etats-Unis, les saumons du Pacifique et ceux d'Alaska peuvent contenir des larves de ténia. Et le Guardian rappelle que lorsque le poisson a été mal congelé, les parasites peuvent survivre à l'intérieur du corps humain et s'installer dans le tube digestif.