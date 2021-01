Épiphanie : la galette des rois s'adapte au coronavirus

En 2021, le débat autour de la galette des rois ne porte pas sur la frangipane, mais sur sa taille. Car, malgré la crise sanitaire, pas question pour certains de renoncer à la tradition de l'Épiphanie, qui aura lieu mercredi 6 janvier. "On est limité à six ; donc on ne peut pas en prendre une de huit, ce serait un petit peu suspect", estime un client rencontré dimanche 2 janvier. Avec la baisse du nombre de rassemblements entre proches, les cuisines ont dû s'adapter : 200 galettes sont confectionnées par jour, dont beaucoup plus de petits formats.

"On n'a que des quatre, des six personnes"

"D'habitude, les premiers dimanches, on vend les grandes : des huit, des dix personnes, indique Jean-Yves Bouiller, boulanger à Le Moulin de la Croix-Nivert, à Paris. Mais, cette année, en raison du Covid, on n'a que des quatre, des six personnes". D'ordinaire, la galette des rois représente pour les boulangers 40% de chiffre d'affaires supplémentaires par rapport à un mois normal.

