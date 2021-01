Épiphanie : la galette dans tous ses états

La galette des rois est un appel à la gourmandise, au plaisir des papilles. Du sucre, des œufs, du beurre et de la poudre d'amande, la galette des rois est considérée comme le désert calorique du début d'année. Pour alléger les calories, Tara Pidoux, pâtissière, revisite la galette, notamment en remplaçant le sucre : "On enlève un tiers des calories et ce qui reste, ce sont les bonnes calories liées aux amandes".

Une galette plus digeste

La galette allégée a un argument de poids pour les clients : celui de la santé. Un moyen de se faire plaisir tout en restant gourmand. "On se fait plaisir, sans avoir un côté mauvais pour le corps et la santé", explique une cliente. Il est possible d'alléger la galette en remplaçant le beurre par de la compote de pommes. La galetette sera donc plus digeste, car moins grasse.

Le JT

Les autres sujets du JT