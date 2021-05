En Dordogne, la cité scolaire de Nontron est la première en France a décrocher le label Ecocert cuisine 100% Bio

Les 570 collégiens et lycéens de la cité scolaire Alcide Dusolier à Nontron en Dordogne mangent du 100 % bio, local et fait maison. Et apparemment, ils ne regrettent pas la cantine d’avant. "Il y a trois ans, au lycée, c’était plus industriel, plus de frites, plus de viandes surgelées. Là tout est bon, tout a du goût" raconte Lucéanne, élève de 1ère. Les produits qui remplissent les assiettes des élèves proviennent de la région. "On est vraiment dans un rayon de 10 à 20 kilomètres maximum autour de la cité scolaire. Et ça fait travailler nos petits producteurs", explique Nicolas Lamstaes, chef cuisinier du restaurant.

Cet engagement pour une cuisine plus saine et respectueuse de l’environnement a été distingué par le label Ecocert cuisine 100% bio. La Dordogne est un département particulièrement impliqué dans la généralisation du bio local pour les cantines. Il a été également le premier en France à avoir des collèges labellisés Ecocert. L’objectif est d’étendre le concept du 100 % bio à tous les établissements scolaires mais également aux Ehpad.