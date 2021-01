Derrière nos étiquettes : que valent les appellations des produits dits "régionaux" ?

Rosette de Lyon (Rhône), moutarde de Dijon (Côte-d’Or)… Les produits régionaux sont particulièrement prisés des Français qui peuvent retrouver de bons goûts des terroirs. Mais est-on certain qu’un produit régional l’est bien réellement ? Mardi 12 janvier, les équipes de France 2 se sont penchées sur la question. "Quand j’achète des tranches de jambon, j’aimerais bien savoir d’où vient le cochon qui a servi à fabriquer ces tranches de jambon", s’interroge Jamy Pruvot.

Des escargots de Bourgogne qui viennent de Pologne

Camille Dorioz, responsable des campagnes chez Foodwatch, analyse des emballages. Quand il observe celui de la rosette de Lyon, il note, écrit en tout petit, " viande d’origine de l’Union européenne" et non du Rhône spécifiquement. "Rosette de Lyon est un nom de produit qu’on peut faire partout dans le monde, avec de la viande de porc qui vient de partout dans le monde et qui s’appellera rosette de Lyon quand même", juge-t-il. Idem pour les escargots de Bourgogne qui viennent de Pologne.