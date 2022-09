Déchets : les Français ne savent toujours pas bien trier, selon la Cour des comptes

Les Français ne savent toujours pas bien trier les déchets. En effet, c'est le constat dressé par la Cour des comptes. Le journaliste David Boéri, présent sur le plateau du 12/13, mercredi 28 septembre, apporte des précisions. "La cour avait déjà alerté en 2011, et depuis, il y a eu trop peu de progrès", indique-t-il. Et d’expliquer : "D’abord, parce que nous n’avons pas suffisamment réduit nos déchets. Avec une moyenne de 583 kg par an et par habitant, nous sommes très loin de l’objectif des 500 kg fixé pour 2030." En réalité, la quantité de déchets est restée quasiment stable ces dernières années.

16 milliards d’euros par an

Le traitement des déchets coûte toujours plus cher. "La facture totale atteint aujourd’hui près de 16 milliards d’euros par an, avec une hausse moyenne de 4,3% par an, lors des deux dernières décennies", précise David Boéri. Aujourd’hui, seuls 44% de nos déchets sont effectivement recyclés, dans les fameuses poubelles jaunes. La France est très loin de l’Allemagne avec 67%. "Parce que chez nous, le tri n’est pas assez efficace : selon les calculs de la Cour des comptes, chaque Français pourrait recycler près de 200 kg de déchets supplémentaires par an", conclut le journaliste.