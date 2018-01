Décès de Paul Bocuse : l'hommage des Lyonnais

Ses yeux rieurs et son célèbre restaurant étaient de véritables institutions à Collonges-au-Mont-d'Or (Rhône). Ce matin, les habitants ont tenu à saluer la mémoire de leur prestigieux voisin. "Il était très gentil avec tout le monde, agréable", raconte une dame .

Figure lyonnaise

Paul Bocuse est un personnage indissociable de la ville de Lyon. Aux halles qui portent son nom, on se souvient de ses promenades dominicales. Dans l'une des brasseries qu'il a créées à Lyon, les clients connus et anonymes ont tenu à saluer le maître après l'annonce de sa disparition. En cuisine, aujourd'hui, ses collaborateurs avaient du mal à cacher leur émotion. "C'est dur de l'exprimer, mais quand M. Paul venait tous les matins dire bonjour à son personnel, c'était très émouvant", explique Cyril Marlard, chef de la Brasserie de l'est.

