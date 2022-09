Crise de l'énergie : doit-on craindre une pénurie de yaourts ?

B. Briffaut, C. Dewaegeneire, C. Hilary, C. Beauvalet

Les yaourts vont-ils venir à manquer ? Le prix de l'énergie, qui ne cesse d'augmenter ces derniers temps, pourrait bel et bien finir par créer des pénuries dans nos supermarchés. Parmi les produits qui pourraient venir à manquer : les yaourts. Et pour cause, en cas de coupure de gaz, les usines qui fabriquent les yaourts pourraient être obligées de stopper leur production.

Deuxième plus gros consommateur mondial

"Si on a plus de gaz, on ne peut plus pasteuriser le lait à réception, si on ne peut plus pasteuriser le lait à réception, on ne peut plus recevoir", explique Patrick Falconnier, directeur d'Eurial ultrafrais. Un arrêt de la production par manque d'énergie, ce serait du jamais vu dans l'usine où s'est rendue France Télévisions. Pour rappel, la France est le deuxième pays plus gros consommateur mondial de yaourts derrière les Pays-Bas.