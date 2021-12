Corrèze : l'incontournable oie du marché de Brive-la-Gaillarde

Entre la nuit et la journée. Il est 5 heures du matin quand le marché de Brive-la-Gaillarde (Corrèze) s'anime. Sous la halle, on nettoie les vitrines, on dispose les étals. À plusieurs centaines de kilomètres à la ronde, ce rendez-vous du samedi matin est incontournable. À l'approche de Noël, foies gras, magrets et aiguillettes sont à la fête.

La cuisine du marché

Marie-Pierre Issartier fait partie des trois élveurs d'oies présents sur le marché. Ces oies sont élevées à 10km à peine du marché depuis 43 ans. Il y a 13 ans, elle a repris avec son frère, Bertrand, l'exploitation familiale, l'un des tout derniers élevages d'oies de la Corrèze. Toutes les semaines sur le marché, ils en vendent une petite centaine, dont achetée par le chef Christophe Forget le matin même. "Ce genre de produit, on ne peut pas l'avoir autrement que sur le marché", affirme-t-il. Dans les assiettes, se retrouvent les couleurs des étals d'automne, la cuisine du marché.