Coronavirus : les Restos du Cœur en appellent aux "bénévoles en bonne santé" et aux "dons" dans les départements où la collecte nationale est maintenue

La collecte annuelle des Restos du Coeur aura lieu du vendredi 6 au dimanche 8 mars.

"L'an dernier, nous avons collecté près de 8 900 tonnes [de denrées alimentaires], cette année, on espérait atteindre ce chiffre, voire le dépasser, là il est clair que nous ne l'atteindrons pas", a déploré ce mercredi sur franceinfo Patrice Blanc, le président des Restos du Cœur qui a décidé de ne pas organiser de collecte dans les trois départements les plus touchés par le nouveau coronavirus (Covid-19), l'Oise, le Morbihan et la Haute-Savoie. "Dans quelques mois, quand l'épidémie sera passée, on essaiera de relancer une collecte dans ces départements", a-t-il assuré.

"Dans certains endroits, nous avons demandé aux bénévoles, les plus fragiles, qui pouvaient souffrir de pathologie de ne pas venir", a poursuivi Patrice Blanc. C'est la raison pour laquelle il en appelle "aux bénévoles, dans la force de l'âge, en bonne santé" pour venir en aide aux Restos du Cœur.

Rendez-vous vendredi 6 pour le concert des Enfoirés

"Dans les autres départements, la collecte va démarrer vendredi 6 et durer jusqu'à dimanche 8 mars pour les grandes et moyennes surfaces ouvertes le dimanche", a précisé Patrice Blanc. "On dit aux consommateurs de ne pas oublier d'acheter quelques produits de conserve pour les plus démunis, parce qu'ils seront toujours présents cet été et on en a besoin."

Par ailleurs, le président de l'association invite les auditeurs et téléspectateurs "à voir le concert des Enfoirés, qui sera diffusé sur France Bleu et TF1 [vendredi], et dès le samedi matin à acheter les CD et DVD du concert", en guise de don.