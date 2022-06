Consommation : que contiennent vraiment les sirops ?

Il nous désaltère et ses couleurs rappellent l'enfance. Le sirop, on en boit de toutes les saveurs. Les fabricants les promettent sans conservateurs, parfois sans additifs. Mais savez-vous vraiment ce qu'ils contiennent ? "Que du sucre", selon une femme. En Savoie, rendez-vous chez l'un des plus gros industriels français. Chaque année, 35 millions de litres de sirop sortent de l'usine de La Motte-Servolex. La grenadine est l'un des parfums les plus vendus par l'entreprise.

Un ménage consomme 50 litres de ces boissons chaque année

"Dans un sirop, on va retrouver les sucres qui sont fondus, les jus de fruits, des arômes pour booster", explique Christophe Dechaumet, directeur des opérations de la Maison Routin. Les arômes sont naturels à base de fruits rouges. L'entreprise assure ne pas mettre plus de sucre que nécessaire. C'est justement ce qui interpelle le nutritionniste Jean-Michel Cohen, qui juge que ces sirops ne doivent pas être consommés régulièrement. Pourtant, les Français en raffolent. Un ménage consomme 50 litres de ces boissons à base de ces sirops chaque année.