Consommation : lutter contre le gaspillage alimentaire grâce à une application

Chaque été c'est le même dilemme. Le départ en vacances approche, mais il y a trop de courses bientôt périmées dans le frigo. Ces aliments finissent à la poubelle. Ce sont "10 millions de tonnes de nourriture qui sont jetées chaque année par les Français", explique le journaliste Matthieu Deveze. Un vrai gâchis contre lequel plusieurs plateformes veulent lutter, comme Geev, une start-up bordelaise.



Dons entre voisins

Sa solution : une application qui propose des dons de nourriture entre particuliers. Trois millions d'utilisateurs et déjà 500 000 dons alimentaires en deux ans. "On est sur un usage de voisinage, on a plus de 80% des dons d'aliments qui se font dans un périmètre d'un kilomètre de la personne qui donne", explique Hakim Baka, cofondateur de Geev. Une économie de "presque 100 euros par mois. Ce n'est pas négligeable, tout augmente", rayonne Marie-Laure Sambar, utilisatrice de l'application. L'entreprise souhaite se développer à l'international.