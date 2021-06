À la carte. Le scandale du gaspillage alimentaire

Nous gaspillons des millions de tonnes de nourriture. Des chefs et des restaurants travaillent avec une politique de zéro déchets. (Illustration) (ATU IMAGES / THE IMAGE BANK RF / GETTY IMAGES)

Alors que des millions de personnes en France sont à l'aide alimentaire, nous gaspillons de la nourriture de manière indécente. Chaque année, 10 millions de tonnes de vivres encore consommables partent à la poubelle. Un véritable scandale qui pourrait être atténué par des gestes simples, au quotidien.

Des chefs cuisinent avec une politique zéro déchets

L'enjeu est énorme, car ce gaspillage alimentaire représente autant de gaz à effet de serre qu’un pays, après la Chine et les USA, du fait de l’énergie nécessaire pour produire, transformer, emballer, transporter. Cela coûte entre 12 et 20 milliards d’euros par an en France.

De plus en plus de chefs s'attellent à une politique zéro déchets, en réutilisant toutes les parties non exploitées en première intention dans une recette. Parmi eux, Simon Horwitz, du restaurant Elmer à Paris, souvent présenté comme un modèle.

Pour l'occasion, Thierry Marx propose une recette de confiture aux agrumes

Ingrédients pour un pot :

4 oranges, 1 gousse de vanille.

Préparation :

Éplucher les oranges en les pelant à vif. Avec la pulpe, préparer une salade pour votre prochain repas, en coupant les quartiers ; ajouter du cumin ou un peu de safran et servir frais.

Mettre les pelures à cuire avec un peu d'eau dans une cocotte. Ajouter la gousse de vanille. Laisser mijoter deux heures pour obtenir une belle compotée.

Passer au mixeur, faire refroidir dans des bocaux et déguster cette confiture d'orange dans les semaines qui suivent.