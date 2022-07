Consommation d’énergie : la grande distribution va mettre en place un plan de "sobriété énergétique"

Lundi 18 juillet, une douzaine de grandes enseignes comme Leclerc, Carrefour, Système U ou Picard ont annoncé des mesures concrètes en faveur des économies d’énergie.

"Extinction des enseignes dès la fermeture des magasins, réduction de moitié de l'éclairage avant l’arrivée du public et de 30% lors des pics de consommation et baisse de la température cet automne et cet hiver si les autorités le demandent. Des mesures qui seront mises en place le 15 octobre. Objectif : faire baisser la facture énergétique et la facture électrique. Elle représentait 30% du résultat de ces enseignes avant les envolées des coûts de l’énergie", détaille Catherine Rougerie en plateau.



Eteindre complètement les ordinateurs

Mais les géants de la grande distribution ne devraient pas être les seuls à faire des efforts. "Dans les magasins, déjà, éteindre là aussi les enseignes lumineuses. Dans les bureaux, côté informatique, par exemple, éteindre complètement les écrans la nuit. Privilégier les ordinateurs portables, ils consomment moitié moins qu’un poste fixe. Limiter le nombre d’imprimantes", rapporte la journaliste.

"On se penche aussi sur les systèmes de climatisation, chauffage et ventilation. Ils peuvent dysfonctionner ou être tout simplement trop anciens. Or ils représentent la moitié de la consommation d’énergie d’un bâtiment." Des économies pourraient ainsi être réalisées.