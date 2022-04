Chocolat : le rappel des produits Kinder profite aux maîtres chocolatiers

Oublier la modération. À l'approche de Pâques, un seul mot d'ordre : se faire plaisir. Cette année, malgré la multiplication des cas de salmonellose provoqués par des chocolats contaminés, pas question de faire l'impasse sur ces douceurs. Si les rappels en grande surface des chocolats Ferrero se poursuivent, les maîtres chocolatiers du centre-ville d'Orléans (Loiret) ont le sourire.

Une clientèle plus vigilante sur la qualité des produits

Alisson Boyer, vendeuse à "La Chocolatière", remarque une affluence plus importante cette année. Autre conséquence directe des ennuis du groupe Ferrero : une clientèle plus vigilante sur la qualité des produits. "On a énormément de clients qui nous demandent où est fabriqué le chocolat, encore plus que d'habitude", ajoute Maëva Jondot, responsable boutique de "L'Atelier du Chocolat". Et ce nouveau public donne au maître-chocolatier de nouvelles ambitions : fidéliser leurs clients grâce à de nouveaux arguments.