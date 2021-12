Champagne : comment bien choisir ce produit phare des fêtes ?

Il est l'un des produits phares des fêtes : le champagne. On en trouve à peu près à tous les prix et ça n'est pas toujours un gage de qualité. Comment bien choisir : brut, classique, millésimé, premier prix ?

Dans le tourbillon des fêtes, c'est la note pétillante, symbole d'un partage bien mérité. Le champagne et son choix quasi infini de bouteilles, à faire tourner la tête. Prix, sucre, millésime, comment bien choisir son champagne ? Un goût plus ou moins doux, c'est souvent la première demande des clients. Et pour ça, il y a un indice sur la bouteille : le dosage de sucres ajoutés.

Commandes auprès des producteurs

Le sucre n'est pas le seul critère. Olivier Bonville est la quatrième génération à produire du champagne. "On produit 140 000 bouteilles de champagne par an, 20% environ sont millésimées. Ces millésimes sont choisis en fonction des caractéristiques de maturité et de météo de l'année", explique Olivier Bonville, vigneron "Franck Bonville Champagne". La bouteille millésimée, c'est 100 % de raisins d'une même année sans mélange, avec trois ans de vieillissement en cave, deux fois plus que pour un champagne classique. Pour dénicher la perle rare, il ne faut pas hésiter à commander directement auprès des producteurs. De nombreux bons champagnes à petits prix ne sont pas proposés en grande surface.