Braderie de Lille : plus de 500 tonnes de moules consommées

C’est le plat emblématique de la braderie de Lille : des moules accompagnées de frites avec de la bière en guise de boisson. Simples et bon marché, les moules se cuisinent de multiples façons selon les spécialités locales. Dans le Nord, on n'imagine pas une braderie de Lille sans ce plat emblématique. “Une braderie sans moules, c’est comme un ciel sans soleil”, explicite Cyril Bazin, propriétaire de La Ducasse.

500 tonnes de moules et 30 de frites

Si ces moules font le bonheur des Lillois et des Lilloises, elles viennent des Pays-Bas, où elles sont dégorgées, triées et calibrées avant d’être exportées en France. Elles doivent cependant rester vivantes et être consommées dans la journée. Au total, c’est 500 tonnes de moules, 30 tonnes de frites qui seront consommées lors de ce week-end de braderie. Quant à la bière, ce sont des dizaines de milliers de litres qui devraient être écoulés.