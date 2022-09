Braderie de Lille : un nid à bonnes affaires

R.Asencio, L. De Pavant, A,-M. Boudin

Samedi 3 septembre et dimanche 4 septembre marquent le retour de la Braderie de Lille après deux ans d’absence. L’occasion pour les chineurs d’exercer leur talent de négociateurs, au détriment des vendeurs.

Malgré deux ans d’absence, la Braderie de Lille (Nord) n’a pas perdu son essence. Les chineurs y font toujours des bonnes affaires dans les rues nordistes et y trouvent ce dont ils ont besoin. “On attendait le coup de cœur, on l’a eu”, se réjouit un acheteur visiblement conquis par sa trouvaille.

Les chineurs mènent la vie dure aux vendeurs

Après une disette de deux ans, les acheteurs ont à cœur de faire de bonnes affaires afin de soulager un portefeuille souvent mis à rude épreuve. Leur arme : la négociation. Une acheteuse se félicite d’avoir obtenu un article pour plus de la moitié de son prix d’origine. Du côté des vendeurs, on rit jaune : “Les gens veulent tout à rien”, peste une vendeuse. Une fois les négociations achevées, vendeurs et acheteurs finissent par trouver un terrain d’entente autour d’un plat de moules assorti de frites, plat emblématique de la Braderie de Lille.