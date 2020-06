Auchan et Lidl rappellent des lots de viande hachée en raison de la possible présence de filaments métalliques

Il est fortement conseillé de jeter les produits concernés ou de les rapporter en magasin pour un remboursement.

Si vous avez des steaks hachés dans le réfrigérateur, il vaut mieux vérifier. Plusieurs marques de viande hachée vendue en barquettes chez Auchan et chez Lidl pourraient contenir des filaments métalliques, indique le site 60 millions de consommateurs.

Il est donc recommandé de ne pas consommer ces produits, de les jeter ou de les rapporter au lieu d'achat pour un remboursement. Voici la liste des lots suspectés d'être concernés par cette contamination :

• Steak haché 5% MG Auchan. Barquette de 125 g. Code-barres : 3 254 565 417 804. Lot : VF00057020. DLC : 24 juin 2020. Barquette de 2 x 125g. Code-barres : 3 254 565 417 873. Lot : VF00057020. DLC : 24 juin 2020.

• Viande hachée 12% MG Mmm ! Barquette de 350 g. Code-barres : 3 254 560 134 966. Lot : VF00057159. DLC : 23 juin 2020.

• Viande hachée 15% MG Auchan. Barquette de 400 g. Code-barres : 33 254 565 412 106. Lots : VF00057041 et VF00057179. DLC : 23 juin 2020. Barquette de 700 g. Code-barres : 33 254 565 412 106. Lot : VF00057179. DLC : 23 juin 2020. Viande hachée 15 % MG Sourire de campagne. Barquette de 350 g. Lot et DLC : VF00057113 — 23 juin 2020. Lot et DLC : VF00057113 — 24 juin 2020.

• Viande hachée 5% MG Auchan. Barquette de 4 x 100 g. Code-barres : 3 254 565 417 989. Lot : VF00057020. DLC : 24 juin 2020. Barquette de 8 x 100 g. Code-barres : 3 254 565 418 092. Lot : VF00057020. DLC : 24 juin 2020.

• Viande hachée 5% MG La Nouvelle agriculture. Barquette de 300 g. Code-barres : 3 265 980 153 680. Lots : VF00056892 et V16947070. DLC : 26 juin 2020.

• Viande hachée 20% de matière grasse, l’Etal du Boucher (Lidl). Barquette de 800 g. Lots : VF00056935 et VF00057299. Code-barres : 2029865.