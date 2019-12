Arabie saoudite : une assiette innovante pour réduire le gaspillage alimentaire

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

En Arabie saoudite, l'opulence est culturellement un signe de générosité et d'hospitalité. Il n'est pas rare de voir les habitants manger dans d'énormes assiettes. Des plats surdimensionnés qu'ils peinent à finir. Résultat ? Le pays est le champion du monde du gaspillage alimentaire. Abdulrahman Al Barjes, DG de la succursale de la banque alimentaire de Riyad regrette : "La quantité de gaspillage par an est estimée à environ 12 milliards d'euros."

3000 tonnes de riz économisées

Soit 250 kg par an et par habitant. C'est deux fois plus que la moyenne mondiale. Pour lutter contre ce fléau, un jeune entrepreneur a créé une assiette avec un design innovant. Elle est surélevée au milieu et permet ainsi donc de réduire de 30% le gaspillage alimentaire en conservant la même forme à l'extérieur. L'idée derrière la conception est de garder la même apparence. Cette assiette aurait d'ores et déjà permis d'économiser plus de 3000 tonnes de riz ces dernières années.