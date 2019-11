Alimentation : respecter la saisonnalité des légumes

Respecter la saisonnalité des légumes, une habitude que beaucoup de Français ont prise. Sur un marché de l'Hérault, on privilégie les carottes, les poireaux, les choux et les navets. Sur les étals, on peut encore trouver des tomates en ce mois de novembre. "Même si ce n'est pas la saison, il y a une demande", confie un vendeur. Les Français ne se préoccupaient de l'origine de leurs produits de consommation qu'à 26% en 2000. Dix-sept ans plus tard, en 2017, ils sont 53% à s'en soucier. Dans le Nord, il est désormais possible de venir cueillir des produits à maturité et proches de chez soi. Un geste plus respectueux de l'environnement.

Un geste pour les producteurs

À Lyon (Rhône), le chef Jérémy Galvan change sa carte tous les jours, en fonction de la saison. Au menu du jour : betterave rouge et patate douce. Il se bat pour les petits producteurs, qui bien souvent n'arrivent pas à vivre de leur métier.

