Alimentation : quels sont les vertus des fruits et légumes sur la santé ?

Durée de la vidéo : 3 min

De nouvelles études confirment le pouvoir de certains produits sur notre santé. Lesquels ? Le point sur le plateau du 13 Heures, vendredi 29 septembre, avec le médecin et journaliste Damien Mascret.

Les fruits et légumes sont excellents pour la santé, et même "ceux qui ont le pouvoir antioxydant le plus impressionnant", introduit le médecin et journaliste Damien Mascret, présent sur le plateau du 13 Heures, vendredi 29 septembre. "Lorsqu’ils ont cet effet antioxydant, non seulement ils vont ralentir la cancérisation des cellules défectueuses, mais également renouveler vos cellules", explique-t-il. Il existe toutefois des disparités selon les fruits et légumes.

Des conseils

Le poivron, qui est un fruit, contient "beaucoup plus de vitamine C que la championne de la vitamine C, l’orange" : l’équivalent de trois oranges dans un poisson. La pomme est également excellente, mais attention à ne pas l’éplucher, car la majorité des fibres et minéraux se trouvent dans la peau. Quant aux épices, le curcuma a des propriétés anti-inflammatoires, mais il en existe d’autres : le gingembre ou la cannelle, tous "très riches en antioxydants". Enfin, il est recommandé de privilégier les aliments "complets".